Зверев и Циципас проиграли в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Александр Зверев Фото: globallookpress.com
Циципас в матче 1/4 финала потерпел поражение от грузинского теннисиста Николоза Басилашвили — 4:6, 6:2, 4:6.
Зверев тоже в трех сетах проиграл американцу Тейлору Фрицу — 6:4, 3:6, 6:7 (3:7).
В решающем сете немецкий теннисист не смог реализовать три матчбола.
Фриц и Басилашвили впервые в карьере дошли до полуфинала на «Мастерсе».
Напомним, россиянин Даниил Медведев проиграл в четвертом круге болгарину Григору Димитрову, который встретится в полуфинале с британцем Кэмероном Норри.