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    Зверев и Циципас проиграли в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

    Теннис ATP Александр Зверев Стефанос Циципас Николоз Басилашвили Тейлор Фритц Прогнозы на теннис
    Немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас не смогли выйти в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    Циципас в матче 1/4 финала потерпел поражение от грузинского теннисиста Николоза Басилашвили — 4:6, 6:2, 4:6.

    Зверев тоже в трех сетах проиграл американцу Тейлору Фрицу — 6:4, 3:6, 6:7 (3:7).

    В решающем сете немецкий теннисист не смог реализовать три матчбола.

    Фриц и Басилашвили впервые в карьере дошли до полуфинала на «Мастерсе».

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