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    Медведев подтвердил снятие с «Кубка Кремля»: «Я не готов выступать на 100 процентов»

    Теннис Даниил Медведев ATP Кубок Кремля Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев подтвердил свое снятие с турнира «Кубок Кремля».

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В основной сетке вторую ракетку мира заменит Микаэль Имер.

    «К сожалению, в этом году я не смогу выступить на "ВТБ Кубке Кремля". Турнир в Москве — это особенная возможность сыграть дома при русских болельщиках.

    Я заявился на турнир и надеялся его сыграть, но из-за столь насыщенного графика турниров в 2021 году я почувствовал, что я не готов физически выступать на 100%.

    Это решение далось мне тяжело, но мне пришлось его принять, чтобы закончить сезон с хорошими результатами. Скоро увидимся!» — написал Медведев в своем твиттере.

    «ВТБ Кубок Кремля» пройдет с 16 по 24 октября в Москве.

    В нынешнем сезоне Медведев провел 61 матч, одержав 50 побед при 11 поражениях. Отметим, в сентябре россиянин выиграл Открытый чемпионат США.

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