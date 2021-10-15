Медведев подтвердил снятие с «Кубка Кремля»: «Я не готов выступать на 100 процентов»

Российский теннисистподтвердил свое снятие с турнира

В основной сетке вторую ракетку мира заменит Микаэль Имер.

«К сожалению, в этом году я не смогу выступить на "ВТБ Кубке Кремля". Турнир в Москве — это особенная возможность сыграть дома при русских болельщиках.

Я заявился на турнир и надеялся его сыграть, но из-за столь насыщенного графика турниров в 2021 году я почувствовал, что я не готов физически выступать на 100%.

Это решение далось мне тяжело, но мне пришлось его принять, чтобы закончить сезон с хорошими результатами. Скоро увидимся!» — написал Медведев в своем твиттере.

«ВТБ Кубок Кремля» пройдет с 16 по 24 октября в Москве.

В нынешнем сезоне Медведев провел 61 матч, одержав 50 побед при 11 поражениях. Отметим, в сентябре россиянин выиграл Открытый чемпионат США.