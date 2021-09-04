US Open. Джокович против Нисикори, Саккари выбила Квитову

В субботу, 4 сентября, на Открытом чемпионате США по теннису пройдут матчи третьего круга.

Мужчины

Маттео Берреттини (Италия) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, 2:6, 6:3

Итальянец Маттео Берреттини преодолел барьер третьего круга на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче третьего круга шестой номер посева обыграл белоруса Илью Ивашко — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, 2:6, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 46 минут.

Следующим соперником Берреттини станет немец Оскар Отте, выигравший у итальянца Андреаса Сеппи — 6:3, 6:4, 2:6, 7:5.

Женщины

Мария Саккари (Греция) — Петра Квитова (Чехия) — 6:4, 6:3

Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США.

В поединке третьего раунда 17-я ракетка турнира обыграла чешку Петру Квитову со счетом 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Саккари 9 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-поинтов.

Квитова подала 5 эйсов, дважды ошиблась на подаче и не использовала 2 возможности взять подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал Саккари поспорит с шестой ракеткой турнира Бьянкой Андрееску из Канады, которая обыграла лаки-лузера из Бельгии Гретье Миннен со счетом 6:1, 6:2.