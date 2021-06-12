Крейчикова психологически лучше готова, чем Павлюченко, считает Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мирапрокомментировала поражениеот чешкив финале(1:6, 6:2, 4:6).

«Настя первый сет очень легко упустила. Если бы она изначально начала играть так, как она может, то матч мог бы завершиться иначе.

Настя нервничала и не справилась с давлением в первом сете. Слишком долго раскачивалась, это повлияло на результат.

Да, Настя могла играть лучше. В предыдущих встречах она выглядела более свободной. Сегодня Настя была слишком зажатой, ставки были высоки.

Я говорила, что Крейчикова психологически лучше готова, чем Настя. Она — железная леди, вообще без нервов.

Было понятно, если игра дойдёт до третьего сета, то Крейчиковой будет легче, потому что у неё более стабильная нервная система», — сказала Чакветадзе «Спорт-Экспрессу».

Для 29-летней Павлюченковой это первый выход в финал на турнире «Большого шлема».

Лучшими ее достижениями в одиночном разряде были четвертьфиналы на Уимблдоне-2016, Australian Open (2017, 2019, 2020) и US Open-2011.