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    Крейчикова психологически лучше готова, чем Павлюченко, считает Чакветадзе

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    Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала поражение Анастасии Павлюченковой от чешки Барборы Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос» (1:6, 6:2, 4:6).

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    «Настя первый сет очень легко упустила. Если бы она изначально начала играть так, как она может, то матч мог бы завершиться иначе.

    Настя нервничала и не справилась с давлением в первом сете. Слишком долго раскачивалась, это повлияло на результат.

    Да, Настя могла играть лучше. В предыдущих встречах она выглядела более свободной. Сегодня Настя была слишком зажатой, ставки были высоки.

    Я говорила, что Крейчикова психологически лучше готова, чем Настя. Она — железная леди, вообще без нервов.

    Было понятно, если игра дойдёт до третьего сета, то Крейчиковой будет легче, потому что у неё более стабильная нервная система», — сказала Чакветадзе «Спорт-Экспрессу».

    Для 29-летней Павлюченковой это первый выход в финал на турнире «Большого шлема».

    Лучшими ее достижениями в одиночном разряде были четвертьфиналы на Уимблдоне-2016, Australian Open (2017, 2019, 2020) и US Open-2011.

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