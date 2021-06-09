«Ролан Гаррос». Надаль сыграет со Шварцманом, Джокович — с Берреттини

Мужчины
Рафаэль Надаль (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина)
Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия)
Женщины
Кори Гауфф (США) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:7 (6:8), 2:6
Чешка Барбора Крейчикова победила американку Кори Гауфф в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу чешской спортсменки.
Крейчикова сделала 5 эйсов, 8 раз ошиблась при подаче и использовала 4 брейка из 6.
Следующий соперник Барборы определится в матче между Марией Саккари и Игой Швентек.
Мария Саккари (Греция) — Ига Швентек (Польша)