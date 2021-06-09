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    «Ролан Гаррос». Надаль сыграет со Шварцманом, Джокович — с Берреттини

    Обзор матчей 11 дня Открытого чемпионата Франции

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    Новак Джокович

    Мужчины

    Рафаэль Надаль (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина)

    Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия)

    Женщины

    Кори Гауфф (США) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:7 (6:8), 2:6

    Чешка Барбора Крейчикова победила американку Кори Гауфф в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

    Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу чешской спортсменки.

    Крейчикова сделала 5 эйсов, 8 раз ошиблась при подаче и использовала 4 брейка из 6.

    Следующий соперник Барборы определится в матче между Марией Саккари и Игой Швентек.

    Мария Саккари (Греция) — Ига Швентек (Польша)

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