Павлюченкова может спокойно дойти до финала «РГ», считает Тапищев

Президент Федерации тенниса Россиипрокомментировал победув 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Россиянка взяла верх над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:7 (2:7), 6:2, 9:7).

«Если Павлюченкова успеет восстановиться психологически и физически, то она спокойно должна выйти в финал.

По качеству игры она никому не уступает. По силам ей равны все, кто есть на турнире. У Павлюченковой была большая нервная нагрузка.

Кто лучше восстановиться к полуфиналу, тот и победит. Сейчас на первый план выходят психология и физическое состояние. Будем надеяться на лучшее», — сказал Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

В полуфинале россиянка сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.