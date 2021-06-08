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    Павлюченкова может спокойно дойти до финала «РГ», считает Тапищев

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    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Анастасии Павлюченковой в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Россиянка взяла верх над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:7 (2:7), 6:2, 9:7).

    «Если Павлюченкова успеет восстановиться психологически и физически, то она спокойно должна выйти в финал.

    По качеству игры она никому не уступает. По силам ей равны все, кто есть на турнире. У Павлюченковой была большая нервная нагрузка.

    Кто лучше восстановиться к полуфиналу, тот и победит. Сейчас на первый план выходят психология и физическое состояние. Будем надеяться на лучшее», — сказал Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

    В полуфинале россиянка сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.

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