Павлюченкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

Российская теннисисткапробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

В четвертьфинальном поединке 29-летняя спортсменка одолела Елену Рыбакину из Казахстана — 6:7 (2:7), 6:2, 9:7.

Теннисистки провели на корте два с половиной часа. Павлюченкова выполнила 5 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 17.

На счету Рыбакиной 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта из 7.

Для Анастасии это первый в карьере выход в полуфинал на турнирах «Большого шлема». За выход в финал она поборется со словенкой Тамарой Зиданшек.