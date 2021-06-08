Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маскот Евро-202020 причин смотреть Евро-2020
  • 18:39
    • Павлюченкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»
  • 18:49
    • Полузащитник сборной Швеции сдал положительный тест на коронавирус
  • 18:03
    • Веснина и Карацев вышли в финал «Ролан Гаррос» в миксте
  • 16:50
    • СМИ: «Динамо» договорилось о трансфере защитника «Милана»
  • 16:09
    • «Краснодар» расторг контракт с защитником
    Все новости спорта

    Павлюченкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

    Теннис Ролан Гаррос WTA Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

    Анастасия Павлюченкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Павлюченкова

    В четвертьфинальном поединке 29-летняя спортсменка одолела Елену Рыбакину из Казахстана — 6:7 (2:7), 6:2, 9:7.

    Теннисистки провели на корте два с половиной часа. Павлюченкова выполнила 5 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 17.

    На счету Рыбакиной 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта из 7.

    Для Анастасии это первый в карьере выход в полуфинал на турнирах «Большого шлема». За выход в финал она поборется со словенкой Тамарой Зиданшек.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция снова выиграет с крупным счетом?
  • Франция — Болгария. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Медведев снова задавит Циципаса?
  • Циципас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • Как сыграет последний спарринг перед Евро-2020 Испания?
  • Испания — Литва. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:10
    •  1.74
  • Прогноз на матч Франция — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  2.85
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Испания — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Польша — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гаити — Никарагуа
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.45
  • Экспресс дня 9 июня
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Португалия — Израиль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры