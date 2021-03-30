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    Рублев: Мы уже не раз играли с Чиличем, и это всегда были битвы

    Теннис Андрей Рублёв Марин Чилич ATP Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в матче против венгра Мартона Фучовича в третьем круге турнира в Майами.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Также спортсмен поделился ожиданиями от предстоящей игры с хорватским теннисистом Марином Чиличем.

    «Естественно, я очень доволен победой. Здорово, что на корте мне удалось провести не очень много времени.

    Было очень жарко и влажно. Думаю, предыдущий затяжной матч, который провёл Мартон, сказался на его игре.

    Встреча с Чиличем будет непростой. Мы уже не раз играли друг с другом, и это всегда были битвы. Надеюсь, что покажу свой лучший теннис», — сказал Рублев пресс-службе ATP.

    Турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Матч Андрей Рублев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия) пройдет 31 марта в 03:30 мск.

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