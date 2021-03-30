Рублев: Мы уже не раз играли с Чиличем, и это всегда были битвы

Российский теннисистпрокомментировал победу в матче против венграв третьем круге турнира в Майами.

Также спортсмен поделился ожиданиями от предстоящей игры с хорватским теннисистом Марином Чиличем.

«Естественно, я очень доволен победой. Здорово, что на корте мне удалось провести не очень много времени.

Было очень жарко и влажно. Думаю, предыдущий затяжной матч, который провёл Мартон, сказался на его игре.

Встреча с Чиличем будет непростой. Мы уже не раз играли друг с другом, и это всегда были битвы. Надеюсь, что покажу свой лучший теннис», — сказал Рублев пресс-службе ATP.

Турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Матч Андрей Рублев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия) пройдет 31 марта в 03:30 мск.