Касаткина: В любом случае я выиграла титул. Неважно, как именно

Россиянкаподелилась эмоциями от победы на турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

В финальном матче спортсменка вела в счете против Маргариты Гаспарян, а по ходу второго сета ее соперница снялась из-за травмы спины.

«Конечно, не очень приятно, когда так заканчиваются финалы, но, когда у человека травма, ничего нельзя сказать, только пожелать скорейшего выздоровления.

В любом случае я выиграла титул. Неважно, как, главное — мой кубок со мной. Я сейчас немного в эйфории, тяжело собраться с мыслями. Пройдя столько сложных матчей, делаешь выводы.

Очень довольна своей игрой на этом турнире. В финале было немного по-другому, но финал — это всегда отдельная история, даже не буду вникать.

От участия на турнире в Майами я уже отказалась, туда не еду. Немного отдохну и начну подготовку к грунтовому сезону. Победы в турнирах придают уверенность, выигрывать всегда приятно.

Сплошные плюсы. Главное — не зацикливаться, порадоваться и идти дальше, потому что впереди еще много всего», — сказала Касаткина «Матч ТВ».

Для теннисистки трофей стал вторым в нынешнем сезоне — месяц назад она выиграла Phillip Island Trophy, проходивший в Мельбурне.