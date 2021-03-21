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    Касаткина: В любом случае я выиграла титул. Неважно, как именно

    Теннис Дарья Касаткина WTA Прогнозы на теннис
    Россиянка Дарья Касаткина поделилась эмоциями от победы на турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    В финальном матче спортсменка вела в счете против Маргариты Гаспарян, а по ходу второго сета ее соперница снялась из-за травмы спины.

    «Конечно, не очень приятно, когда так заканчиваются финалы, но, когда у человека травма, ничего нельзя сказать, только пожелать скорейшего выздоровления.

    В любом случае я выиграла титул. Неважно, как, главное — мой кубок со мной. Я сейчас немного в эйфории, тяжело собраться с мыслями. Пройдя столько сложных матчей, делаешь выводы.

    Очень довольна своей игрой на этом турнире. В финале было немного по-другому, но финал — это всегда отдельная история, даже не буду вникать.

    От участия на турнире в Майами я уже отказалась, туда не еду. Немного отдохну и начну подготовку к грунтовому сезону. Победы в турнирах придают уверенность, выигрывать всегда приятно.

    Сплошные плюсы. Главное — не зацикливаться, порадоваться и идти дальше, потому что впереди еще много всего», — сказала Касаткина «Матч ТВ».

    Для теннисистки трофей стал вторым в нынешнем сезоне — месяц назад она выиграла Phillip Island Trophy, проходивший в Мельбурне.

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