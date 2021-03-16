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    Рублев, Хачанов и Карацев вышли в третий круг турнира в Дубае

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    Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира серии ATP-500 в Дубае.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В поединке второго раунда второй номер посева обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:4.

    Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Рублев 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-поинта из 7.

    На счету Руусувуори 6 эйсов, 6 двойных ошибок и нулевая реализация брейк-поинтов.

    Следующим соперником Рублева станет победитель матча Тейлор Фритц (США) — Николоз Басилашвили (Грузия).

    Карен Хачанов нанес поражение представителю Австралии Алексею Попырину — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

    Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-поинт из 5. На счету Попырина 18 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк из 3.

    В третьем круге Хачанов встретится с представителем Франции Жереми Шарди.

    Аслан Карацев за 2 часа 22 минуты обыграл британца Даниэля Эванса со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

    Карацев 12 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-поинтов из 9. На счету Эванса 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейка из 10.

    Следующим соперником Карацева станет итальянец Лоренцо Сонего.

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