Медведев: Мои поздравления Новаку и всей его команде. Девять титулов — это впечатляет

Российский теннисистдал интервью после поражения в финале Australian Open от. Серб выиграл со счетом 3:0 (7:5, 6:2, 6:2).

«Трудно говорить, когда проиграл в финале турнира "Большого шлема". Мои поздравления Новаку и всей его команде. Девять титулов — это впечатляет. У меня нет слов. Хочу рассказать маленькую историю. Первый раз я потренировался с Джоковичем, когда был 500-й ракеткой мира, а он уже выиграл Уимблдон.

Думал, что он не будет со мной даже разговаривать. Но он со мной общался как с другом. Он действительно прекрасный человек и прекрасный спортсмен.

Конечно, спасибо мой команде и тренеру. Три последних месяца получились сложными, были непростые условия. Спасибо, что были со мной.

Теннисисты были недовольны карантином. Однако сейчас, стоя с трофеем финалиста, понимаешь, что турнир мог вообще не произойти. Поэтому очень благодарен организаторам за все меры.

Спасибо зрителям. Хотел сделать этот матч дольше, показать больше шоу, но сегодня не получилось. Тем не менее спасибо за вашу энергию и поддержку», — сказал Медведев после встречи.