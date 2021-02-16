Карацев обыграл Димитрова и пробился в полуфинал АО

Российский теннисиствышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче 1/4 финала турнира он в четырех сетах победил болгарина Григора Димитрова — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Поединок продлился 2 часа 32 минуты. Аслан, впервые в карьере попавший в основную сетку турнира «Большого шлема», 9 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 8 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

В полуфинале 27-летний россиянин встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).