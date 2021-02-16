ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего КостаТрансферный дайджест. 9-15 февраля
  • 09:47
    • Карацев обыграл Димитрова и пробился в полуфинал АО
  • 07:00
    • Осака — первая полуфиналистка Australian Open
  • 00:54
    • «Челси» обыграл «Ньюкасл»
  • 00:31
    • «Бавария» не справилась с «Арминией»
  • 00:11
    • Источник: Алаба дал согласие на переход в «Реал»
    Все новости спорта

    Карацев обыграл Димитрова и пробился в полуфинал АО

    Теннис Australian Open ATP Григор Димитров Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    Аслан Карацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев

    В матче 1/4 финала турнира он в четырех сетах победил болгарина Григора Димитрова — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

    Поединок продлился 2 часа 32 минуты. Аслан, впервые в карьере попавший в основную сетку турнира «Большого шлема», 9 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 8 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

    В полуфинале 27-летний россиянин встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» разорвет «ПСЖ» в первом матче?
  • «Барселона» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Воспользуется ли «РБ Лейпциг» проблемами «Ливерпуля»?
  • «Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Обыграет ли СКА «Спартак» с крупным счетом?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  116
  • Суперэкспресс на еврокубки 16-18 февраля
  • Послезавтра в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Суонси — Ноттингем Форрест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ковентри — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Леганес — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры