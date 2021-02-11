Звонарева с победы стартовала на Australian Open в парном турнире

Российская теннисисткаи немка Лаура Зигемунд, стартовали с победы в парном турнире на Открытом чемпионате Австралии.

В первом круге российского-немецкая пара обыграла Кимберли Биррелл/Джейми Форлис из Австралии — 6:2, 6:1.

Сопернице провели на корте 1 час и 13 минут. Звонарева и Зигемунд один раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в третий круг Australian Open Вера и Лаура поспорят с украинками Катериной Бондаренко и Надеждой Киченок.