Звонарева с победы стартовала на Australian Open в парном турнире

Вера Звонарева Фото: globallookpress.com
В первом круге российского-немецкая пара обыграла Кимберли Биррелл/Джейми Форлис из Австралии — 6:2, 6:1.
Сопернице провели на корте 1 час и 13 минут. Звонарева и Зигемунд один раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
За выход в третий круг Australian Open Вера и Лаура поспорят с украинками Катериной Бондаренко и Надеждой Киченок.