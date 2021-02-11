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    Звонарева с победы стартовала на Australian Open в парном турнире

    Теннис Australian Open WTA Вера Звонарева Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд, стартовали с победы в парном турнире на Открытом чемпионате Австралии.

    Вера Звонарева
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    Вера Звонарева

    В первом круге российского-немецкая пара обыграла Кимберли Биррелл/Джейми Форлис из Австралии — 6:2, 6:1.

    Сопернице провели на корте 1 час и 13 минут. Звонарева и Зигемунд один раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

    За выход в третий круг Australian Open Вера и Лаура поспорят с украинками Катериной Бондаренко и Надеждой Киченок.

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