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    Медведев вывел сборную России в финал ATP Cup

    Теннис ATP Даниил Медведев Александр Зверев Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале ATP Cup обыграл немца Александра Зверева — 3:6, 6:3, 7:5. Матч длился 2 часа и 29 минут.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Таким образом, Россия повела в противостоянии со счетом 2:0 и еще до старта парной встречи гарантировала себе выход в финал. Напомним, что в первой игре Андрей Рублев обыграл Яна-Леннарда Штруффа и принес россиянам первое очко.

    Соперником сборной России в финале ATP Cup станет победитель в паре Испания — Италия. Решающая игра состоится в воскресенье, 7 февраля.

    Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам.

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