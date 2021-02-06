Медведев вывел сборную России в финал ATP Cup

Российский теннисиств полуфинале ATP Cup обыграл немца— 3:6, 6:3, 7:5. Матч длился 2 часа и 29 минут.

Таким образом, Россия повела в противостоянии со счетом 2:0 и еще до старта парной встречи гарантировала себе выход в финал. Напомним, что в первой игре Андрей Рублев обыграл Яна-Леннарда Штруффа и принес россиянам первое очко.

Соперником сборной России в финале ATP Cup станет победитель в паре Испания — Италия. Решающая игра состоится в воскресенье, 7 февраля.

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам.