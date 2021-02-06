Медведев вывел сборную России в финал ATP Cup

Даниил Медведев
globallookpress.com
Таким образом, Россия повела в противостоянии со счетом 2:0 и еще до старта парной встречи гарантировала себе выход в финал. Напомним, что в первой игре Андрей Рублев обыграл Яна-Леннарда Штруффа и принес россиянам первое очко.
Соперником сборной России в финале ATP Cup станет победитель в паре Испания — Италия. Решающая игра состоится в воскресенье, 7 февраля.
Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам.