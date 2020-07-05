Надаль: Тяжело потерять сезон в 34 года

Испанский теннисистпрокомментировал возобновление выступлений в текущем сезоне.

«Разумеется, в 21 год гораздо проще привести себя в форму после столь длительного перерыва, чем в 34. С другой стороны, у возрастных спортсменов намного больше опыта, что несомненно им поможет.

Вообще же, практически потерять сезон в 34 года это совсем не то же, что потерять год в 20 лет. Пока ты молодой, отлично понимаешь, что вся карьера еще впереди», — приводит слова Надаля АР.

Ранее появилась информация, что Надаль может отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции или Открытом чемпионате США. 0