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    Надаль: Тяжело потерять сезон в 34 года

    Теннис Коронавирус в спорте ATP Рафаэль Надаль Прогнозы на теннис
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал возобновление выступлений в текущем сезоне.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    «Разумеется, в 21 год гораздо проще привести себя в форму после столь длительного перерыва, чем в 34. С другой стороны, у возрастных спортсменов намного больше опыта, что несомненно им поможет.

    Вообще же, практически потерять сезон в 34 года это совсем не то же, что потерять год в 20 лет. Пока ты молодой, отлично понимаешь, что вся карьера еще впереди», — приводит слова Надаля АР.

    Ранее появилась информация, что Надаль может отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции или Открытом чемпионате США. 0

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