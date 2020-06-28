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    Надаль может пропустить US Open или «Ролан Гаррос»

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    Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль может отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») или Открытом чемпионате США (US Open).

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    Открытый чемпионат Франции по теннису изначально должен был пройти с 25 мая по 7 июня, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на период с 27 сентября по 11 октября.

    «Ролан Гаррос» станет третьим турниром серии Большого шлема в текущем сезоне, в январе-феврале прошел Открытый чемпионат Австралии. Уимблдон был отменен, а US Open состоится с 31 августа по 13 сентября.

    «Я говорил с Рафаэлем, и он не уверен, какие турниры играть. Такое расписание выглядит нереальным, особенно для ветеранов, которые не могут соревноваться столько недель подряд.

    ATP поступает некрасиво, и это решение полностью не устраивает таких игроков, как Рафаэль и Новак.

    Учитывая, сколько они принесли теннису за многие годы, я удивлен, что было принято такое решение.

    Думаю, очень важно поднять вопрос календаря, потому что провести столько турниров за такой небольшой отрезок времени просто невозможно», — сказал дядя теннисиста Тони Надаль ESPN.

    Надаль является действующим победителем «Ролан Гаррос» и US Open. В случае неучастия в одном из турниров он потеряет 2 000 очков и может лишиться второй строчки рейтинга. 0

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