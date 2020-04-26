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    Сафин: Никто из российских псевдотренеров не хочет учиться, они — физруки

    Теннис ATP Карен Хачанов Михаил Южный Марат Сафин Андрей Рублёв Прогнозы на теннис
    Победитель двух турниров «Большого шлема» Марат Сафин раскритиковал уровень квалификации отечественных тренеров.

    Марат Сафин
    Марат Сафин

    В совместном эфире с другим бывшим теннисистом Михаилом Южным он заявил о том, что Карен Хачанов и Андрей Рублев добились успеха, поскольку уехали из России за границу.

    «Хачанов и Рублев вместе уехали и начали жить своей жизнью. Испанцы тренируют и относятся к теннису, как к реальной работе.

    Научиться играть в России в теннис, ну, не знаю. Не в обиду никому, у нас слабый подход. Мы более-менее тренируем юниоров, а потом происходит переход — и беда.

    Еще есть проблемы с физподготовкой, а еще больше с теннисными тренерами. Все по цепочке. Только массажисты всегда были хорошие.

    У нас кто во что горазд. Смотрю на упражнения, которые дают детям — смешно, идиотизм. А главное, никто из этих псевдотренеров не хочет учиться. Физруки, вот. Они не могут понять смысл.

    Ты не можешь дать человеку делать забеги, как атлету. Нужно работать с весами, чтобы у тебя потом ничего не отвалилось, на координацию.

    Есть ребята, которые хорошие, но они же должны собирать команду. Особенно тренера по физподготовке, без него ты ничего не сделаешь», — отметил Сафин в прямой трансляции в инстаграме.

    В данный момент Хачанов и Рублев занимают 14-е и 15-е место в рейтинге ATP. 0

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