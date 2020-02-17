Клейстерс проиграла Мугурусе в первом матче после возвращения

Бельгийская теннисисткане смогла выйти во второй круг турнира в Дубае.

В поединке первого раунда 36-летняя спортсменка проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 2:6, 6:7 (6:8).

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Клейстерс выполнила 3 подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-поинта из 5.

На счету Мугурусы 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-поинта из 15.

Для Клейстерс этот матч стал первым после ухода из тенниса, о котором она объявила в конце 2012 года.

За выход в четвертьфинал Мугуруса поборется с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина). 0