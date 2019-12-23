Медведев остался на пятом месте в рейтинге ATP

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев находятся на 17-й и 23-й строчках рейтинга соответственно.
Возглавляет топ лучших теннисистов испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP. 23 декабря
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.
… 17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584...
112 (112). Евгений Донской (Россия) — 497...
212 (213). Алексей Ватутин (Россия) — 233. 0