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    Рублев стартовал с победы в Шанхае

    ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира серии Мастерс в Шанхае (Китай).

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    Россиянин обыграл представителя Хорватии Борну Чорича, посеянного под 12-м номером, со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

    Андрей 15 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

    За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Рублев поспорит с победителем поединка Гидо Пелья (Аргентина) — Джон Миллман (Австралия).

    Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира серб Новак Джокович. 0

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