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    Рублев поднялся на две строки в рейтинге ATP

    ATP Карен Хачанов Андрей Рублёв Даниил Медведев Новак Джокович  Рафаэль Надаль Роджер Федерер Роберто Баутиста-Агут Кеи Нисикори
    В обновленном рейтинге ATP, который опубликован на официальном сайте организации, россиянин Андрей Рублев поднялся с 35-го на 33-е место..

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    Напомним, Рублев на минувшей неделе дошел до второго круга в Пекине. В первой десятке изменений не произошло. Первой ракеткой мира является представитель Сербии Новак Джокович

    Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвертой позиции.

    Рейтинг ATP. 7 октября

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 365.
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
    4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4965.
    5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4915.
    6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4185.
    7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3630.
    8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3040.
    9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2945.
    10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.
    … 33 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1261. 0

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