Рублев поднялся на две строки в рейтинге ATP

В обновленном рейтинге ATP, который опубликован на официальном сайте организации, россиянинподнялся с 35-го на 33-е место..

Напомним, Рублев на минувшей неделе дошел до второго круга в Пекине. В первой десятке изменений не произошло. Первой ракеткой мира является представитель Сербии Новак Джокович

Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвертой позиции.

Рейтинг ATP. 7 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 365.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4965.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4915.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4185.

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3630.

8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3040.

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2945.

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

… 33 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1261. 0