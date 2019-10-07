Рублев поднялся на две строки в рейтинге ATP

Андрей Рублев
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Напомним, Рублев на минувшей неделе дошел до второго круга в Пекине. В первой десятке изменений не произошло. Первой ракеткой мира является представитель Сербии Новак Джокович
Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвертой позиции.
Рейтинг ATP. 7 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 365.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4965.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4915.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4185.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3630.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3040.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2945.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.
… 33 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1261. 0