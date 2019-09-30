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    Александрова обыграла Халеп во втором круге турнира в Пекине

    WTA Симона Халеп Екатерина Александрова
    Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира в Пекине.

    Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова

    В матче 1/16 финала соревнований Александрова, 38-я ракетка мира, в двух сетах обыграла представительницу Румынии Симону Халеп, занимающую 5-е место в рейтинге WTA — 6:3, 6:3.

    Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Первая ракетка России 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету пятой ракетки мира ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

    В третьем круге турнира Александрова сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия). 0

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