Александрова обыграла Халеп во втором круге турнира в Пекине

Российская теннисисткавышла в третий круг турнира в Пекине.

В матче 1/16 финала соревнований Александрова, 38-я ракетка мира, в двух сетах обыграла представительницу Румынии Симону Халеп, занимающую 5-е место в рейтинге WTA — 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Первая ракетка России 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету пятой ракетки мира ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

В третьем круге турнира Александрова сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия). 0