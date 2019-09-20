ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мейсон Гринвуд«МЮ» мучался против «Астаны». Гринвуд — единственная надежда манкунианцев
  • 08:46
    • Газзаев: Это провал и удар по имиджу российского футбола
  • 08:28
    • Хадсон-Одои подписал новый контракт с «Челси»
  • 08:15
    • Гончаренко: Молодым надо пройти через такие матчи
  • 23:51
    • ЦСКА крупно уступил «Лудогорцу» в Болгарии
  • 21:44
    • «Краснодар» разгромно проиграл «Базелю» в Швейцарии
    Все новости спорта

    Хачанов: Очень хочется выиграть Кубок Дэвиса

    Карен Хачанов ATP
    Российский теннисист Карен Хачанов после поражения от португальца Жоау Соузы со счетом 6:7 (2:7), 4:6 в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге рассказал, чего ждет от выступления сборной России в Кубке Дэвиса.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    «Главное, чтобы все были здоровы, потому что в конце года Даня точно играет Итоговый турнир ATP, а мы с Андреем будем играть свои последние турниры. Конечно же, пока все собираются играть в нашем лучшем составе. И если все сложится, как мы планируем, то да, надеемся, будем бороться — очень хочется выиграть Кубок Дэвиса», — цитирует Хачанова пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.

    Финальный раунд Кубка Дэвиса пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября. Сборная России сыграет в группе B с командами Хорватии и Испании. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Эпичная битва в Нью-Йорке. Медведев проиграл, но боролся до последнего
  • 09/09/2019 в 10:22
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Спартак»
  • 1.64
  • Сегодня в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Спартак» очки из Уфы?
  • «Уфа» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Локомотив» столкнется с большим сопротивлением
  • «Локомотив» — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Продолжит ли «Шальке» побеждать?
  • «Шальке» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Анхель Ди Мария Футбол Прекрасный вечер для Парижа. ПСЖ разгромил «Реал» без Неймара и МбаппеИгра команды Зидана пока вызывает больше вопросов, чем ответов Вчера в 13:580
  • 10:58
    • Хачанов: Очень хочется выиграть Кубок Дэвиса
  • 08:56
    • Дембеле вернулся к тренировкам
  • 22:30
    • «Ак Барс» в Казани обыграл «Нефтехимик»
    «Локомотив» Футбол Гроссмейстерская победа. «Локомотив» сделал заявку на плей-оффРеакция спортивных СМИ на победу «Локомотива» над «Байером» Вчера в 02:250
  • Экспресс дня

  • Будет ли первый тур ЛЕ удачным для «Краснодара» и ЦСКА?
  • 3.29
    •
  • 00:36
    • «Вулверхэмптон» проиграл дома «Браге», «Слован» вышел в лидеры группы K
  • 00:18
    • «Рома» и «Вольфсбергер» одержали крупные победы
  • 00:00
    • МЮ с трудом обыграл «Астану», «Партизан» и «Алкмар» устроили «перестрелку»
    Зинедин Зидан Футбол Кризис «Реала». Зидан вновь страдает в МадридеДоработает ли француз до конца текущего сезона? 18/09/2019 в 20:510
  • 22:18
    • ЦСКА переиграл «Адмирал»
  • 22:07
    • «Динамо» в Москве проиграло СКА
  • 21:51
    • Киевское «Динамо» вырвало победу у «Мальме», «Копенгаген» одолел «Лугано»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие