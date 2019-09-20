Хачанов: Очень хочется выиграть Кубок Дэвиса

Российский теннисистпосле поражения от португальцасо счетом 6:7 (2:7), 4:6 в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге рассказал, чего ждет от выступления сборной России в Кубке Дэвиса.

«Главное, чтобы все были здоровы, потому что в конце года Даня точно играет Итоговый турнир ATP, а мы с Андреем будем играть свои последние турниры. Конечно же, пока все собираются играть в нашем лучшем составе. И если все сложится, как мы планируем, то да, надеемся, будем бороться — очень хочется выиграть Кубок Дэвиса», — цитирует Хачанова пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.

Финальный раунд Кубка Дэвиса пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября. Сборная России сыграет в группе B с командами Хорватии и Испании. 0