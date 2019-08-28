Надаль обыграл Миллмана и вышел во второй круг US Open

Испанецбез особых проблем преодолел барьер первого круга US Open.

Вторая ракетка мира в трех сетах обыграл австралийца Джона Миллмана — 6:3, 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. На счету Надаля 6 эйсов, 21 виннер, 3 двойные и 31 невынужденная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Миллман подал на вылет 4 раза, не допустил ни одной двойной ошибки, чисто выиграл 17 мячей, однако совершил 22 невынужденные ошибки и упустил 3 брейк-пойнта.

В следующем раунде турнира Надаль сыграет с ещё одним уроженцем Австралии Танаси Коккинакисом. 0