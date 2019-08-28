Халеп и Возняцки пробились во второй круг US Open

Румынская теннисисткапреодолела барьер первого раунда турнира Большого шлема US Open. Румынка в первом круге обыграла американкув трех сетах 6:3, 3:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. Симона сделала один эйс и семь брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Николь реализовала пять брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки.

В следующем круге четвертая ракетка мира встретится с американкой Тэйлор Таунсенд.

Датчанка Каролина Возняцки также успешно стартовала в основной сетке турнира, обыграв в трех сетах китаянку Ван Яфань — 1:6, 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. На счету Возняцки три эйса и три реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Возняцки будет американка Даниэль Коллинз. 0