Халеп и Возняцки пробились во второй круг US Open

Симона Халеп
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Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. Симона сделала один эйс и семь брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Николь реализовала пять брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки.
В следующем круге четвертая ракетка мира встретится с американкой Тэйлор Таунсенд.
Датчанка Каролина Возняцки также успешно стартовала в основной сетке турнира, обыграв в трех сетах китаянку Ван Яфань — 1:6, 7:5, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. На счету Возняцки три эйса и три реализованных брейк-пойнта.
Следующей соперницей Возняцки будет американка Даниэль Коллинз. 0