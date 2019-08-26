ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау МариуТрансферный дайджест. 20 — 26 августа
  • 23:53
    • «Интер» разгромил «Лечче» в первом матче Конте
  • 23:34
    • Джокович успешно начал защиту титула на US Open
  • 23:19
    • «Краснодар» предложил Фернандешу контракт
  • 21:57
    • Медведев разгромил Гуннесварана на US Open
  • 21:33
    • Российские волейболистки потерпели первое поражение на ЧЕ-2019
    Все новости спорта

    Джокович успешно начал защиту титула на US Open

    US Open Новак Джокович  ATP
    Действующий чемпион US Open Новак Джокович стартовал с победы на Открытом чемпионате США-2019.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    В матче первого круга сербский теннисист за час и 54 минуты в трех сетах обыграл представителя Испании Роберто Карбальеса Баэну со счетом 6:4, 6:1, 6:4.

    Джокович выполнил 4 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. В активе его соперника 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

    Во втором круге соревнований серб сыграет с победителем матча Сэм Куэрри (США) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина).

    Джокович — трехкратный победитель US Open. В 2018 году он обыграл в финале Открытого чемпионата США аргентинца Хуана Мартина Дель Потро. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Медведев выиграл первый «Мастерс» и прорвался в топ-5
  • 19/08/2019 в 11:35
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Олимпиакос»
  • 2.15
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поднимется ли «Лион» на вершину Лиги 1?
  • «Монпелье» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Пройдет ли «Фулхэм» представителя Премьер-лиги?
  • «Фулхэм» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Лидс» не оступится в матче против «Сток Сити»
  • «Лидс» — «Сток Сити». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Почеттино не исключил продажу Эриксена Футбол Без фантазии и почти без Эриксена. «Тоттенхэм» неожиданно провалился«Тоттенхэм» потерпел сенсационное поражение в матче с «Ньюкаслом» Вчера в 14:270
  • 19:54
    • Гол Заболотного не спас «Сочи» от поражения в матче с «Уралом»
  • 18:11
    • «Ротор» победил «Спартак-2» и поднялся на 3-место в ФНЛ
  • 14:50
    • Матвеев рассказал о кадровых проблемах «Краснодара»
    Даниил Медведев Теннис US Open-2019. Россияне попробуют разрушить «Большую тройку»Даниил Медведев доказал, что побеждать можно всех, даже Новака Джоковича Вчера в 18:330
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Интер» прервать ничейную серию?
  • 3.53
    •
  • 01:02
    • Мостовой: В матче с «Рубином» отступать некуда, «Сочи» нужно побеждать
  • 00:51
    • Парфенов: У «Сочи» половина команды — чемпионы России, мы серьезно готовились
  • 00:42
    • Точилин: В перерыве матча с «Уралом» не нашли нужных слов
    Валерий Карпин Футбол Большое количество ударов принесло свои плоды — «Ростов» обыграл «Рубин» в седьмом туре РПЛОбзор спортивной прессы по матчу «Ростов» — «Рубин» Вчера в 11:250
  • 14:41
    • Мбаппе пропустит месяц из-за травмы
  • 14:03
    • ПСЖ нашел замену Неймару
  • 13:51
    • «Фиорентина» хочет приобрести Фреда из «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие