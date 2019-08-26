Джокович успешно начал защиту титула на US Open

Действующий чемпион US Openстартовал с победы на Открытом чемпионате США-2019.

В матче первого круга сербский теннисист за час и 54 минуты в трех сетах обыграл представителя Испании Роберто Карбальеса Баэну со счетом 6:4, 6:1, 6:4.

Джокович выполнил 4 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. В активе его соперника 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

Во втором круге соревнований серб сыграет с победителем матча Сэм Куэрри (США) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина).

Джокович — трехкратный победитель US Open. В 2018 году он обыграл в финале Открытого чемпионата США аргентинца Хуана Мартина Дель Потро. 0