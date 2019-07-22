Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP

Даниил Медведев
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Тройка лидеров осталась без изменений: по-прежнему с отрывом лидирует серб Новак Джокович. Второе место у Рафаэля Надаля. Третий — швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг ATP от 22 июля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4325
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040
8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890
9 (10). Даниил Медведев (Россия) — 2625
10 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 2535 0