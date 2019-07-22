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    Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP

    ATP Новак Джокович  Рафаэль Надаль Роджер Федерер
    В обновленном рейтинге ATP от 22 июля российский теннисист Даниил Медведев поднялся на девятую строчку. Еще один россиянин Карен Хачанов остался на восьмой позиции.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Тройка лидеров осталась без изменений: по-прежнему с отрывом лидирует серб Новак Джокович. Второе место у Рафаэля Надаля. Третий — швейцарец Роджер Федерер.

    Рейтинг ATP от 22 июля

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595
    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4325
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045
    7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040
    8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890
    9 (10). Даниил Медведев (Россия) — 2625
    10 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 2535 0

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