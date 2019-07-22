Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP

В обновленном рейтинге ATP от 22 июля российский теннисистподнялся на девятую строчку. Еще один россияниностался на восьмой позиции.

Тройка лидеров осталась без изменений: по-прежнему с отрывом лидирует серб Новак Джокович. Второе место у Рафаэля Надаля. Третий — швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 22 июля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4325

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040

8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890

9 (10). Даниил Медведев (Россия) — 2625

10 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 2535 0