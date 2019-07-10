Уимблдон. Джокович разгромил Гоффена, Федерер играет с Нисикори

В среду, 10 июля, на Уимблдоне пройдут четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде.

Сербский теннисист Новак Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона в мужском одиночном разряде.

В поединке 1/4 финала действующий чемпион разгромил бельгийца Давида Гоффена со счетом 6:4, 6:0, 6:2.

В первом сете Гоффен вел с брейком 4:3, после чего в его игре случился сбой, итогом которого стали десять подряд проигранных геймов.

Теннисисты провели на корте два часа. Джокович выполнил 3 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-поинтов из 10. На счету Гоффена 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из 6.

Джокович в девятый раз в карьере вышел в полуфинал Уимблдона, где сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом или аргентинцем Гидо Пельей.

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Гидо Пелья (Аргентина) — 7:5, 6:4, 3:6, 6:3

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в полуфинал Уимблдона.

В четвертьфинальном поединке 23-й номер посева обыграл аргентинца Гидо Пелью со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. Баутиста-Агут выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-поинта из 16.

На счету Пельи 14 эйсов, 5 двойных ошибок 2 реализованных брейк-поинта из 13.

Для Баутисты-Агута выход в полуфинал Уимблдона стал лучшим результатом в карьере на турнирах «Большого шлема». За выход в финал он поспорит с сербом Новаком Джоковичем.

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