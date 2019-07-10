ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Уимблдон. Джокович разгромил Гоффена, Федерер играет с Нисикори

    Обзор четвертьфинальных матчей на травяном турнире «Большого шлема»

    Уимблдон ATP Новак Джокович  Роберто Баутиста-Агут Роджер Федерер Кеи Нисикори Рафаэль Надаль Сэм Куэрри
    Вся лентаСамое главное
    Дани АлвесГерои Кубка Америки. Кому удалось себя продать? Танги НдомбелеТаланты на экспорт. Как Франция стала производителем юных звезд Уле-Гуннар СульшерПоворотный момент. Этим летом Сульшеру не позавидуешь
  • 18:03
    • Тарасов был в шоке от отказа «Локомотива» оплачивать операцию
  • 17:40
    • Сын Гинера перестал быть конечным бенефициаром ЦСКА
  • 17:18
    • Джокович разгромил Гоффена в полуфинале Уимблдона
  • 15:07
    • Бейл отверг заманчивое предложение из Китая
  • 14:43
    • В «Фенербахче» опровергли слухи касательно трансфера Озила
  • 14:16
    • Паспорт болельщика РПЛ будет внедрен не ранее 2020 года
  • 13:34
    • Гончаренко хочет пригласить Джанаева в ЦСКА
    Все новости спорта
    Новак Джокович
    Новак Джокович
  • 30 000
    • Призы по промо WN2019Играть!
    В среду, 10 июля, на Уимблдоне пройдут четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде.
    Новак Джокович (Сербия) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:4, 6:0, 6:2

    Сербский теннисист Новак Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона в мужском одиночном разряде.

    В поединке 1/4 финала действующий чемпион разгромил бельгийца Давида Гоффена со счетом 6:4, 6:0, 6:2.

    В первом сете Гоффен вел с брейком 4:3, после чего в его игре случился сбой, итогом которого стали десять подряд проигранных геймов.

    Теннисисты провели на корте два часа. Джокович выполнил 3 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-поинтов из 10. На счету Гоффена 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из 6.

    Джокович в девятый раз в карьере вышел в полуфинал Уимблдона, где сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом или аргентинцем Гидо Пельей.

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Гидо Пелья (Аргентина) — 7:5, 6:4, 3:6, 6:3

    Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в полуфинал Уимблдона.

    В четвертьфинальном поединке 23-й номер посева обыграл аргентинца Гидо Пелью со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 6:3.

    Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. Баутиста-Агут выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-поинта из 16.

    На счету Пельи 14 эйсов, 5 двойных ошибок 2 реализованных брейк-поинта из 13.

    Для Баутисты-Агута выход в полуфинал Уимблдона стал лучшим результатом в карьере на турнирах «Большого шлема». За выход в финал он поспорит с сербом Новаком Джоковичем.

    Роджер Федерер (Швейцария) — Кеи Нисикори (Япония)

    Рафаэль Надаль (Испания) — Сэм Куэрри (США) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильность
  • 30/06/2019 в 02:25
    •
  • Прогноз
  • Симона Халеп — Элина Свитолина
  • 1.80
  • Завтра в 15:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Краснодар» выиграл все матчи
  • «Спартак» не готов. «Краснодар» — номер один и пример для всей РПЛ
    • 01:37 05/07/2019     Лионель Месси
  • Удаление Месси затмило все. Аргентина нашла себя, Чили прощается с эпохой
    • 13:02 07/07/2019     Поль Погба
  • Трансферный дайджест. 2-8 июля
    • 20:14 08/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис Уимблдон. Джокович разгромил Гоффена, Федерер играет с НисикориОбзор четвертьфинальных матчей на травяном турнире «Большого шлема» 18:230
  • 13:20
    • Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за ситуации с Гризманном
  • 13:09
    • Тарасов заявил о поступивших угрозах судом
  • 15:42
    • Анчелотти хочет видеть Хамеса Родригеса в «Наполи»
    Система ВАР Футбол Английский взгляд. Как ВАР будет использоваться в АПЛИзучаем, как Английская Премьер-лига изменит под себя систему видеоповторов Вчера в 20:010
  • Экспресс дня

  • Смогут ли бенинцы остановить Садио Мане?
  • 3.48
    •
  • 18:20
    • Баутиста-Агут выиграл у Пельи в четвертьфинале Уимблдона
  • 17:51
    • Тульский «Арсенал» подписал полузащитников сборной Замбии
  • 17:18
    • «Барселона» борется за Линделефа
    Неймар Футбол Неразбериха и отсутствие конкретики. Неймар и ПСЖ затеяли войнуНапряжение в отношениях бразильского форварда Неймара и «Пари Сен-Жермен» достигло предела Вчера в 14:330
  • 11:58
    • Озил может переехать в Турцию
  • 11:44
    • СКА подписал Ткачева
  • 11:27
    • «Локомотив» усилился канадским форвардом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие