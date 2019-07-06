Серена Уильямс обыграла Гергес в 1/16 финала Умблдона

Американская теннисисткапробилась в четвертый круг на Умблдоне.

В третьем раунде десятая ракетка мира одолела в двух партиях немку Юлию Гергес, занимающую 17-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. 37-летняя Уильямс выполнила семь эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 30-летняя Гёргес пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.

В 1/8 финала турнира в Лондоне Серена сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро. 0