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    Шарапова в первом круге Уимблдона сыграет с Парментье

    Уимблдон WTA Анжелик Кербер Светлана Кузнецова Гарбин Мугуруса Анастасия Павлюченкова Серена Уильямс Симона Халеп Мария Шарапова
    Состоялась жеребьевка Уимблдона в женском одиночном разряде, сообщает официальный сайт турнира.

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова

    Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в первом круге сыграет с Сайсай Чжэн, а действующая чемпионка немка Анжелик Кербер встретится со своей соотечественницей Татьяной Марией.

    Американка Серена Уильямс стартует матчем против квалифаера Джулии Гатто-Монтиконе и в четвертом круге может сыграть против Кербер в повторении прошлогоднего финала.

    Барти в третьем круге выходит на чемпионку-2017 испанку Гарбинье Мугурусу, а в четвертом — на Белинду Бенчич или Донну Векич.

    Россиянка Мария Шарапова в первом круге сыграет с француженкой Полин Парментье, в третьем круге может выйти на Кербер, а в четвертом — на Серену Уильямс. Анастасия Павлюченкова в первом круге сыграет с Бенчич, а вышедшая из квалификации Варвара Флинк — с Паулой Бадосой.

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    Полная сетка Уимблдонского турнира находится здесь. 0

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