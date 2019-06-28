Шарапова в первом круге Уимблдона сыграет с Парментье

Состоялась жеребьевка Уимблдона в женском одиночном разряде, сообщает официальный сайт турнира.

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в первом круге сыграет с Сайсай Чжэн, а действующая чемпионка немка Анжелик Кербер встретится со своей соотечественницей Татьяной Марией.

Американка Серена Уильямс стартует матчем против квалифаера Джулии Гатто-Монтиконе и в четвертом круге может сыграть против Кербер в повторении прошлогоднего финала.

Барти в третьем круге выходит на чемпионку-2017 испанку Гарбинье Мугурусу, а в четвертом — на Белинду Бенчич или Донну Векич.

Россиянка Мария Шарапова в первом круге сыграет с француженкой Полин Парментье, в третьем круге может выйти на Кербер, а в четвертом — на Серену Уильямс. Анастасия Павлюченкова в первом круге сыграет с Бенчич, а вышедшая из квалификации Варвара Флинк — с Паулой Бадосой.

Светлана Кузнецова на старте Уимблдона сыграет с бельгийкой Элисон ван Эйтванк, а уже во втором раунде может сыграть с Барти.

Полная сетка Уимблдонского турнира находится здесь. 0