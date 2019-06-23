Федерер завоевал десятый титул в Халле

Швейцарский теннисистстал победителем травяного турнира в немецком Халле.

В финальном поединке первый номер посева обыграл бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:2), 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. Федерер выполнил 7 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-поинта из 6. На счету Гоффена 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 нереализованных брейк-поинта.

Для Федерера этот титул в Халле стал десятым в карьере. Всего на его счету 102 титула в одиночных турнирах ATP.

Отметим, что швейцарец подтвердил свое участие на турнире в Халле и в 2020 году. 0