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    Федерер завоевал десятый титул в Халле

    ATP Роджер Федерер
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем травяного турнира в немецком Халле.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер

    В финальном поединке первый номер посева обыграл бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:2), 6:1.

    Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. Федерер выполнил 7 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-поинта из 6. На счету Гоффена 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 нереализованных брейк-поинта.

    Для Федерера этот титул в Халле стал десятым в карьере. Всего на его счету 102 титула в одиночных турнирах ATP.

    Отметим, что швейцарец подтвердил свое участие на турнире в Халле и в 2020 году. 0

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