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    Халеп разгромила Свёнтек и уверенно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

    Ролан Гаррос Симона Халеп WTA
    Румынка Симона Халеп уверенно вышла в 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции по теннису.

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    В матче четвёртого круга румынская теннисистка за 45 минут легко обыграла 18-летнюю представительницу Польши Игу Свёнтек — 6:1, 6:0.

    В активе Халеп 7 реализованных брейк-пойнтов. Свёнтек совершила 1 двойную ошибку и сделала 1 брейк.

    За выход в полуфинал Халеп поборется либо с Амандой Анисимовой из США, либо с испанкой Алёной Большовой-Задойновой (Q).

    Напомним, что 27-летняя Халеп является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». В прошлогоднем финале она взяла верх над представительницей США Слоан Стивенс. 0

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