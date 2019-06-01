«Ролан Гаррос». Уверенная победа Халеп, Джокович сыграет с Карузо

В воскресенье, 1 июня, на «Ролан Гаррос» продолжатся матчи третьего круга.

Женщины

Симона Халеп — Леся Цуренко — 6:2, 6:1

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».

В поединке третьего раунда действующая чемпионка турнира разгромила украинку Лесю Цуренко со счетом 6:2, 6:1.

Симона допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-поинтов из 9. Цуренко 5 раз ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

В личных встречах румынка ведет со счетом 7-0.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Халеп поспорит с победительницей матча Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Ига Свентек (Польша). 0