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    «Ролан Гаррос». Уверенная победа Халеп, Джокович сыграет с Карузо

    Обзор седьмого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису

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    Симона Халеп
    Симона Халеп
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    В воскресенье, 1 июня, на «Ролан Гаррос» продолжатся матчи третьего круга.

    Женщины

    Симона Халеп — Леся Цуренко — 6:2, 6:1

    Румынская теннисистка Симона Халеп вышла вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».

    В поединке третьего раунда действующая чемпионка турнира разгромила украинку Лесю Цуренко со счетом 6:2, 6:1.

    Симона допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-поинтов из 9. Цуренко 5 раз ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

    В личных встречах румынка ведет со счетом 7-0.

    За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Халеп поспорит с победительницей матча Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Ига Свентек (Польша). 0

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