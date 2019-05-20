Хачанов стал ближе к топ-10 рейтинга ATP

На прошлой неделе россиянин дошел до третьего круга турнира в Риме.
Лидирует серб Новак Джокович, который в финале турнира в Риме проиграл испанцу Рафаэлю Надалю, занимающему второе место в рейтинге. Швейцарец Роджер Федерер замыкает тройку лучших.
Рейтинг АТР от 20 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12355 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) -5950
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4845
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4155
6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4080
7 (6). Кеи Нишикори (Япония) — 3860
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3745
9 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 3235
10 (11). Джон Изнер (США) — 2940...
12 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2800...
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
76 (79). Андрей Рублев (Россия) — 696.
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
76 (79). Андрей Рублев (Россия) — 696.