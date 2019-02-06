Российские теннисистки одолели Польшу в матче Кубка Федерации

Теннисистка сборной Россиипринесла команде второе очко в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации с Польшей.

Анастасия Павлюченкова twitter.com/Abierto_GNP 1000 Фрибет для всех Забрать!

Российская спортсменка за полтора часа обыграла польку Магду Линетт со счетом 6:4, 6:3.

Павлюченкова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнтов из 11.

Ранее Наталья Вихлянцева в двух сетах разгромила польку Игу Свентек (6:0, 6:2). Таким образом, счет в матче Россия — Польша стал 2-0.

В парной встрече на корт выйдут Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина, которые встретятся с Магдаленой Фрех и Алицией Росольской. Отметим, что результат парной встречи не повлияет на итоговый исход матча.

В своем следующем матче подгруппы сборная России сыграет с командой Дании. 0