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    Российские теннисистки одолели Польшу в матче Кубка Федерации

    Кубок Федерации Анастасия Павлюченкова WTA
    Теннисистка сборной России Анастасия Павлюченкова принесла команде второе очко в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации с Польшей.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова
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    Российская спортсменка за полтора часа обыграла польку Магду Линетт со счетом 6:4, 6:3.

    Павлюченкова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнтов из 11.

    Ранее Наталья Вихлянцева в двух сетах разгромила польку Игу Свентек (6:0, 6:2). Таким образом, счет в матче Россия — Польша стал 2-0.

    В парной встрече на корт выйдут Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина, которые встретятся с Магдаленой Фрех и Алицией Росольской. Отметим, что результат парной встречи не повлияет на итоговый исход матча.

    В своем следующем матче подгруппы сборная России сыграет с командой Дании. 0

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