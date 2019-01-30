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    Звонарева победила Гергес и вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

    WTA Юлия Гергес Вера Звонарева Дарья Касаткина Виктория Азаренко Петра Квитова
    Россиянка Вера Звонарева вышла в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого составляет почти 800 тысяч долларов.

    Вера Звонарева
    Вера Звонарева
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    В матче второго круга российская теннисистка за 2 часа обыграла немку Юлию Гергес — 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа.

    97-я ракетка мира Звонарёва выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.

    Занимающая 16-е место в рейтинге WTA Гергес 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

  • Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге
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    • В четвертьфинале Звонарева сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая без борьбы вышла в данную стадию — ее соперница Мария Шарапова снялась с турнира из-за травмы плеча.

    В другом матче второго круга чешская теннисистка Петра Квитова за час и 40 минут обыграла белоруску Викторию Азаренко — 6:2, 7:6 (7:3).

    На счету Квитовой 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Азаренко отметилась 3 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 4 брейками.

    В четвертьфинале Квитова встретится с победительницей встречи между россиянкой Вероникой Кудерметовой и хорваткой Донной Векич. 0

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