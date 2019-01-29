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    Павлюченкова обыграла Корне на турнире в Санкт-Петербурге

    WTA Ализе Корне Анастасия Павлюченкова
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова
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    В стартовом матче россиянка за два часа обыграла представительницу Франции Ализе Корне — 7:5, 7:6 (7:4).

    Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

    За счету Корне (50) один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейков из семи.

    Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять победительница пары Елена Остапенко (Латвия, 22) — Кристина Младенович (Франция, 44). 0

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