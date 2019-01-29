Маррей перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава

Энди Маррей
independent.co.uk
Британский теннисист надеется избавиться от болевых ощущений, который тревожат его несколько лет.
«Вчера я перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Надеюсь, что это положит конец болевым ощущениям. Теперь у меня металлическое бедро», — написал Маррей в своем аккаунте в сети Instagram.
Ранее в январе британец заявил, что намерен завершить игровую карьеру в нынешнем году из-за травмы бедра. Позднее Маррей заявил, что, возможно, продолжит карьеру, но тогда ему понадобится «серьезная операция, которая не дает никаких гарантий» возвращения на корт. 0