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    Маррей перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава

    Энди Мюррей ATP
    Бывший первый номер рейтинга ATP Энди Маррей перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.

    Энди Маррей
    Энди Маррей
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    Британский теннисист надеется избавиться от болевых ощущений, который тревожат его несколько лет.

    «Вчера я перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Надеюсь, что это положит конец болевым ощущениям. Теперь у меня металлическое бедро», — написал Маррей в своем аккаунте в сети Instagram.

    Ранее в январе британец заявил, что намерен завершить игровую карьеру в нынешнем году из-за травмы бедра. Позднее Маррей заявил, что, возможно, продолжит карьеру, но тогда ему понадобится «серьезная операция, которая не дает никаких гарантий» возвращения на корт. 0

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