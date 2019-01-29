Маррей перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава

Бывший первый номер рейтинга ATPперенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.

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Британский теннисист надеется избавиться от болевых ощущений, который тревожат его несколько лет.

«Вчера я перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Надеюсь, что это положит конец болевым ощущениям. Теперь у меня металлическое бедро», — написал Маррей в своем аккаунте в сети Instagram.

Ранее в январе британец заявил, что намерен завершить игровую карьеру в нынешнем году из-за травмы бедра. Позднее Маррей заявил, что, возможно, продолжит карьеру, но тогда ему понадобится «серьезная операция, которая не дает никаких гарантий» возвращения на корт. 0