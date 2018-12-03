Крайчек: Джокович на пике формы лучше Федерера

Победитель Уимблдона-1996 голландецсчитает, что сербявляется лучшим теннисистом в истории.

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по мнению экс-теннисиста, серб уступает швейцарцу Роджеру Федереру в стабильности, но по уровню мастерства Джокович его превосходит.

«Если сравнивать карьеры обоих, то здесь всегда предпочтение отдается Федереру. Тем не менее, Джокович на пике формы выглядит лучше, чем Роджер в свои лучшие дни.

Если Джокович нашел свою игру, то победить его невозможно. Он провел несколько шикарных сезонов. Федерер остается на вершине уже 20 лет, это невероятная стабильность. Однако Джокович сумел выиграть четыре подряд турнира Большого шлема. Этого не удавалось сделать Федереру и Надалю», — цитирует Крайчека Tennis World USA. 0