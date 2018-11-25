Чилич принёс сборной Хорватии победу в финале Кубка Дэвиса

Хорватский теннисистобыграл в трех сетах французав финале Кубка Дэвиса.

Матч длился 2 часа и 22 минуты, и завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.

После этой победы хорватские теннисисты завоевали Кубок Дэвиса. Финальный матч завершился с общим счетом 3-1.

Седьмая ракетка мира Чилич выполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12.

Занимающий 32-е место в рейтинге ATP Пуй 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Хорваты выиграли самый престижный командный теннисный турнир во второй раз. Их предыдущий успех датирован 2005 годом. 0