Павлюченкова: Касаткина играла лучше, стабильнее — это очевидный факт

Россиянка Анастасия Павлюченкова оценила игру своей соотечественницы Дарьи Касаткиной, которой она уступила в 1/4 финала Кубка Кремля.

«Вчера мне правда было очень плохо, после матча стало еще хуже. Я отравилась. Утром проснулась с острой болью в животе, и потом все. С того момента мне было плохо.

Сначала думала, что ничего страшного, потом пошла к доктору. Вчера в течение матча все стало развиваться, мне стало еще хуже. Я была бледная. Все посоветовали поехать домой.

Приехала только сегодня к четырем часам дня. Это не плюс. Особенно для сегодняшнего матча — каждое очко приходилось подолгу разыгрывать.

Покрытие специфическое, отравление тоже плюсов не прибавило. Ноги были ватные, тяжелые. Конечно, хотелось больше времени на восстановление. Но что есть, то есть.

Первый матч с Дашей был три года назад. Мы играли полуфинал, Даша, по-моему, выиграла первый сет, во втором начала хорошо, но в итоге я обыграла ее в трех партиях.

Но она была совсем юная, может быть, менее уверенная в себе, моя форма была очень хорошей. Сейчас она, конечно, прибавляет, это видно по ее результатам, по ее рейтингу.

В прошлом году я выиграла Гонконг, прилетела на следующий день и играла против нее. Опять же, я не люблю искать себе оправданий. Но тогда я совсем не "прибилась" к корту. Но сегодня была другая ситуация.

На сегодняшний момент она играла лучше, стабильнее — это очевидный факт. Да, у меня спад. Сезон совсем какой-то неровный.

Я сейчас не в лучшей форме, я понимала, знала это. Но борюсь каждый раз — делаю все, что могу», — приводит слова спортсменки пресс-служба турнира. 0