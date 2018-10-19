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    • Касаткина вышла в полуфинал Кубка Кремля, обыграв Павлюченкову
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    Павлюченкова: Касаткина играла лучше, стабильнее — это очевидный факт

    Анастасия Павлюченкова Кубок Кремля WTA Дарья Касаткина
    Россиянка Анастасия Павлюченкова оценила игру своей соотечественницы Дарьи Касаткиной, которой она уступила в 1/4 финала Кубка Кремля.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова
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    «Вчера мне правда было очень плохо, после матча стало еще хуже. Я отравилась. Утром проснулась с острой болью в животе, и потом все. С того момента мне было плохо.

    Сначала думала, что ничего страшного, потом пошла к доктору. Вчера в течение матча все стало развиваться, мне стало еще хуже. Я была бледная. Все посоветовали поехать домой.

    Приехала только сегодня к четырем часам дня. Это не плюс. Особенно для сегодняшнего матча — каждое очко приходилось подолгу разыгрывать.

    Покрытие специфическое, отравление тоже плюсов не прибавило. Ноги были ватные, тяжелые. Конечно, хотелось больше времени на восстановление. Но что есть, то есть.

    Первый матч с Дашей был три года назад. Мы играли полуфинал, Даша, по-моему, выиграла первый сет, во втором начала хорошо, но в итоге я обыграла ее в трех партиях.

    Но она была совсем юная, может быть, менее уверенная в себе, моя форма была очень хорошей. Сейчас она, конечно, прибавляет, это видно по ее результатам, по ее рейтингу.

    В прошлом году я выиграла Гонконг, прилетела на следующий день и играла против нее. Опять же, я не люблю искать себе оправданий. Но тогда я совсем не "прибилась" к корту. Но сегодня была другая ситуация.

    На сегодняшний момент она играла лучше, стабильнее — это очевидный факт. Да, у меня спад. Сезон совсем какой-то неровный.

    Я сейчас не в лучшей форме, я понимала, знала это. Но борюсь каждый раз — делаю все, что могу», — приводит слова спортсменки пресс-служба турнира. 0

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