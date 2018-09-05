Серена Уильямс пробилась в полуфинал US Open

Американская теннисисткавышла в полуфинал Открытого чемпионата США.

В четвертьфинале соревнований 17-я сеяная Уильямс в двух сетах обыграла восьмую ракетку турнира — чешку Каролину Плишкову со счетом 6:4, 6:3.

Счет в личном противостоянии теннисисток стал 2-1 в пользу Уильямс.

Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Уильямс 12 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Плишковой 3 эйса и 2 брейка, теннисистка обошлась без двойных ошибок.

За выход в финал Уильямс-младшая сразится с Анастасией Севастовой из Латвии. 0