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    US Open. Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге

    Обзор четвертого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису

    US Open WTA ATP Карен Хачанов Рафаэль Надаль Серена Уильямс Гарбин Мугуруса
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    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль
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    В четверг, 30 августа в заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 US Open пройдут матчи второго и третьего круга.
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    Мужчины

    Карен Хачанов (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:5, 6:3, 6:3

    Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

    В матче второго круга Хачанов обыграл итальянца Лоренцо Сонего — 7:5, 6:3, 6:3.

    Матч продолжался 2 часа 6 минут. Хачанов 12 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 возможных. На счету Сонего 7 эйсов, 2 ошибки на подаче и четыре возможности для брейка.

    В третьем круге Хачанов сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

    Рафаэль Надаль (Испания) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:3, 6:4, 6:2

    Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл канадца Вашека Поспишила со счетом 6:3, 6:4, 6:2 и вышел в третий круг Открытого чемпионата США, где встретится с россиянином Кареном Хачановым.

    Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Надаль 5 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Поспишила 12 эйсов, 3 ошибки на подаче и один реализованный брейк из 5.

    Для Надаля и Хачанова эта встреча станет четвертой. Три предыдущие выиграл испанец, не отдав сопернику ни одного сета. В рамках «Большого шлема» теннисисты играли в июле 2017 года на «Уимблдоне». Встреча третьего круга завершилась со счетом 6:1, 6:4, 7:6.

    Женщины

    Серена Уильямс (США) — Карина Виттхефт (Германия) — 6:2, 6:2

    Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла немку Карину Виттхефт во втором круге US Open — 6:2, 6:2.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Бывшая первая ракетка мира 13 раз подала навылет, активно выиграла 30 очков и совершила 15 невынужденных ошибок. На счету Виттёфт 2 эйса, 10 виннеров и 15 неточностей.

    В 1/16 финала она встретится со своей старшей сестрой Винус, которая 29 августа обыграла в 1/32 финала итальянку Камилу Джорджи.

    Каролина Мухова (Чехия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3:6, 6:4, 6:4

    Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса проиграла во втором круге Открытого чемпионата США представительнице Чехии Каролине Муховой со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

    Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. Гарбинье трижды подала навылет, активно выиграла 27 очков и совершила 28 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 8 эйсов, 41 виннер и 39 неточностей.

    В третьем круге US Open Мухова встретится с представительницей Австралии Эшли Барти. 0

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