Джокович: Сам не верил, что наберу такую форму

Сербский теннисистпрокомментировал свою победу в финале, где ему противостоял южноафриканец(6:2, 6:2, 7:6).

Новак Джокович theaustralian.com.au 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Откровенно говоря, я и сам не верил, что наберу такую форму к Уимблдону. После "Ролан Гаррос" у меня были сомнения, что получится что-то показать на траве. Тем не менее, я всегда до последнего верю в победу, а на "Шлемах" — веду борьбу за титул.

Эта победа — особенная для меня, учитывая все трудности, которые пришлось пережить. Именно так надо возвращаться на вершину — через переживания и испытания», — цитирует Новака пресс-служба АТР.

Для Джоковича эта победа стала 13-й в карьере на турнирах серии «Большого шлема» и четвертой на Уимблдоне. 0