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    Джокович: Сам не верил, что наберу такую форму

    ATP Новак Джокович  Кевин Андерсон Уимблдон
    Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу в финале Уимблдона, где ему противостоял южноафриканец Кевин Андерсон (6:2, 6:2, 7:6).

    Новак Джокович
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    «Откровенно говоря, я и сам не верил, что наберу такую форму к Уимблдону. После "Ролан Гаррос" у меня были сомнения, что получится что-то показать на траве. Тем не менее, я всегда до последнего верю в победу, а на "Шлемах" — веду борьбу за титул.

    Эта победа — особенная для меня, учитывая все трудности, которые пришлось пережить. Именно так надо возвращаться на вершину — через переживания и испытания», — цитирует Новака пресс-служба АТР.

    Для Джоковича эта победа стала 13-й в карьере на турнирах серии «Большого шлема» и четвертой на Уимблдоне. 0

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