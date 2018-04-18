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    Шарапова сыграет на турнире в Бирмингеме

    Мария Шарапова WTA
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    Мария Шарапова
    На фото:Мария Шарапова
    Россиянка Мария Шарапова примет участие в турнире в Бирмингеме, который пройдет с 18 по 24 июня, сообщается на сайте организаторов.

    Шарапова, побеждавшая в Бирмингеме в 2004 и 2005 годах, в 2017-м пропустила турнир из-за травмы.

    «Я очень рада вернуться. Мне нравятся болельщики в Бирмингеме, у меня много хороших воспоминаний об этом турнире. Будет здорово снова сыграть здесь», — сказала Шарапова.

    «Состав участников в этом году невероятно силен, а в ближайшие пару недель мы ждем еще несколько очень сильных спортсменок. Это будет одной из самых незабываемых недель в истории турнира, и неудивительно, что так много теннисисток хотят принять участие», — сказал директор турнира Патрик Хьюзман.

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