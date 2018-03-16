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    Томми Хаас завершил карьеру

    Томми Хаас ATP
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    Томми Хаас
    На фото:Томми Хаас
    Немецкий теннисист Томми Хаас официально объявил о завершении карьеры.

    «Я считаю себя невероятно везучим человеком, так как смог играть в профессиональный теннис более двух десятилетий. Спорт подарил мне дружбу и возможность путешествовать по миру, получая невероятные впечатления. Он также научил меня, как встречать трудности, сражаться и преодолевать их. Спасибо моим родителям, жене и детям за любовь и поддержку. Также спасибо болельщикам, которые на протяжении всей карьеры поддерживали меня», — цитирует 39-летнего Хааса официальный сайт ATP.

    За карьеру Хаас завоевал 15 титулов, последние — в 2013 году в Мюнхене и Вене. 13 мая 2002 года он стал второй ракеткой мира, а в топ-20 заканчивал восемь сезонов. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Australian Open (1999, 2002, 2007) и Уимблдона (2009).

    Всего Хаас одержал 569 побед. Это второй результат среди немцев в Открытой эре.

    На турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, директором которого он является, Хаас дважды доходил до четвертьфинала — в 2007 и 2008 гг.

    За карьеру Хаас перенес девять операций.

    Томми Хаас завершил карьеру
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