Лопес сломил сопротивление Сока в Индиан-Уэллсе

32-я ракетка мира испанецзавоевал путевку в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

Во вторник 28-й номер посева переиграл хозяина кортов Джека Сока со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

Фелисиано выполнил 15 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-поинт из 6 возможных. На счету Джека 13 подач навылет, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

Счет личных встреч соперников стал равным — 2-2.

За выход в четвертьфинал Лопес поспорит с другим представителем США Сэмом Куэрри, который ранее обыграл Юки Бхамбри из Индии (6:7 (4:7), 6:4, 6:4).

Другие результаты:

Милош Раонич (Канада) — Жоау Соуза (Португалия) — 7:5, 4:6, 6:2

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – Давид Феррер (Испания) – 6:4, 7:6 (7:3)

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:4

Гаэль Монфис (Франция) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 2:6, 1:3 отказ

Леонардо Майер (Аргентина) — Таро Даниэль (Япония) — 6:4, 6:1