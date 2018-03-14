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    Лопес сломил сопротивление Сока в Индиан-Уэллсе

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    Фелисиано Лопес
    На фото:Фелисиано Лопес
    32-я ракетка мира испанец Фелисиано Лопес завоевал путевку в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    Во вторник 28-й номер посева переиграл хозяина кортов Джека Сока со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

    Фелисиано выполнил 15 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-поинт из 6 возможных. На счету Джека 13 подач навылет, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

    Счет личных встреч соперников стал равным — 2-2.

    За выход в четвертьфинал Лопес поспорит с другим представителем США Сэмом Куэрри, который ранее обыграл Юки Бхамбри из Индии (6:7 (4:7), 6:4, 6:4).

    Другие результаты:

    Милош Раонич (Канада) — Жоау Соуза (Португалия) — 7:5, 4:6, 6:2
    Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – Давид Феррер (Испания) – 6:4, 7:6 (7:3)
    Филипп Кольшрайбер (Германия) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:4
    Гаэль Монфис (Франция) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 2:6, 1:3 отказ
    Леонардо Майер (Аргентина) — Таро Даниэль (Япония) — 6:4, 6:1

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