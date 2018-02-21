Южный победил на старте турнира в Делрэй-Бич

93-я ракетка мира россиянинстартовал с победы на турнире в Делрэй-Бич (США), призовой фонд которого превышает 550 тысяч долларов.

В первом круге Южный победил израильтянина Дуди Селу – 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут.

Южный записал на свой счет 2 эйса, 4 раза ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-поинта из 10 возможных.

Счет личных встреч соперников стал 3-2 в пользу россиянина.

Следующим соперником Южного станет американец Тейлор Фриц.

Еще один представитель России Евгений Донской обыграл Дэриана Кинга из Барбадоса – 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 19 минут.

Следующим соперником россиянина станет американец Дональд Янг.

Другие результаты:

Джаред Доналдсон (США) — Петер Полански (Канада) — 7:6 (8:6), 6:1

Денис Шаповалов (Канада) — Иво Карлович (Хорватия) — 7:5, 7:6 (7:4)

Тейлор Фритц (США) — Сэм Куэрри (США) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Жереми Шарди (Франция) — 6:2, 6:4