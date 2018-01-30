Звонарева: Волновалась, но смогла найти свою игру к концу сета

Россиянкапрокомментировала свой выход во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге на вынужденном отказе голландкиот продолжения борьбы.

«Трудно что-то сказать. Наверное, получилось не совсем так, как я хотела выиграть. К сожалению, Кики не смогла продолжить матч, поэтому я желаю ей скорейшего выздоровления.

Тем не менее, считаю, что для меня начало было очень тяжёлым. Я давно не играла на центральном корте, на таком уровне. Пропустила пару лет.

Конечно же, много волновалась, вначале были какие-то невынужденные ошибки, но я понимала, что мне есть в чём прибавить. В конце концов, я смогла сделать брейк, потом при счёте 4:4 выиграть гейм и затем выиграть сет.

Очень здорово, что, несмотря на такое волнительное начало, я всё-таки смогла найти свою игру к концу сета.

Если честно, я никогда не смотрю сетку, поэтому даже не знала, с кем сыграю в следующем круге. Но, несмотря ни на что, мне нужно показывать свою лучшую игру, потому что здесь нет слабых соперниц, все игроки высочайшего класса.

Я буду стараться, тренироваться и просто постараюсь показать свой лучший теннис», — передаёт слова Звонарёвой «Чемпионат».