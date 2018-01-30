ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Звонарева: Волновалась, но смогла найти свою игру к концу сета

    Вера Звонарева WTA
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Вера Звонарёва
    На фото:Вера Звонарёва
    Россиянка Вера Звонарёва прокомментировала свой выход во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге на вынужденном отказе голландки Кики Бертенс от продолжения борьбы.

    «Трудно что-то сказать. Наверное, получилось не совсем так, как я хотела выиграть. К сожалению, Кики не смогла продолжить матч, поэтому я желаю ей скорейшего выздоровления.

    Тем не менее, считаю, что для меня начало было очень тяжёлым. Я давно не играла на центральном корте, на таком уровне. Пропустила пару лет.

    Конечно же, много волновалась, вначале были какие-то невынужденные ошибки, но я понимала, что мне есть в чём прибавить. В конце концов, я смогла сделать брейк, потом при счёте 4:4 выиграть гейм и затем выиграть сет.

    Очень здорово, что, несмотря на такое волнительное начало, я всё-таки смогла найти свою игру к концу сета.

    Если честно, я никогда не смотрю сетку, поэтому даже не знала, с кем сыграю в следующем круге. Но, несмотря ни на что, мне нужно показывать свою лучшую игру, потому что здесь нет слабых соперниц, все игроки высочайшего класса.

    Я буду стараться, тренироваться и просто постараюсь показать свой лучший теннис», — передаёт слова Звонарёвой «Чемпионат».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 30/01
    • Звонарёва на отказе Бертенс вышла во второй круг турнира в Петербурге
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Даниил МедведевБезрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном ВавринкойМария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилКарен ХачановТри надежды российского теннисаLiveSport.Ru ищет новые российские таланты в мужском теннисе. И кое-что найти удалось Мария Шарапова«Мария, мы соскучились!»Пресса — о возвращении Марии Шараповой на корт после 15 месяцев дисквалификацииМария ШараповаДолгая дорога в ШтутгартИзучаем, как Мария Шарапова готовится к возвращению на кортАнжелика Кербер Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех РоссииИтоги Открытого чемпионата Австралии по теннису
    Подробный разбор
  • Australian Open-2018. Устрашающий Хён Чон, сенсационный Сандгрен и вылеты россиян
  • Итоги первой недели на Открытом чемпионате Австралии по теннису
    •
  • Долгожданный триумф. Шарапова снова на вершине
  • О победе Марии Шараповой в Тяньцзине – в нашем обзоре СМИ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Спартак» софийский ЦСКА, вслед за московским?
  • «Спартак» — «ЦСКА София». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 31 января
  • 2,03
    •
  • Чья смена наставника будет удачливее?
  • «Сток Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 25-го тура АПЛ 31 января
  • 1,70
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 20:52
    • Касаткина успешно стартовала на турнире в Петербурге
  • 18:07
    • Звонарёва на отказе Бертенс вышла во второй круг турнира в Петербурге
  • 14:41
    • Мария Шарапова получила «уайлд-кард» на турнир в Дубае
  • 29/01
    • Потапова сыграет с Возняцки за выход в 1/4 финала турнира в Петербурге
  • Победы Федерера и Возняцки, вылеты Зверева и Гоффена, травмы Джоковича и Надаля
  • Итоги Открытого чемпионата Австралии по теннису
    • 29/01/2018 в 12:53
  • 29/01
    • Возняцки стала первой ракеткой мира
  • 29/01
    • Федерер сократил отставание от Надаля в рейтинге АТР
  • Федерер не собирается останавливаться
  • Реакция СМИ на рекордную победу Федерера на Australian Open
    • 29/01/2018 в 01:45
  • 28/01
    • Шарапова и Азаренко получили wild card на турнир в Дохе
  • 28/01
    • Федерер одолел Чилича в финале Australian Open
  • 28/01
    • Блинкова вышла в основную сетку турнира в Тайбэе
  • 28/01
    • Дабровски и Павич — победители Australian Open в миксте
  • 27/01
    • Ен Лян сделала победный дубль на юниорском Australian Open
  • 27/01
    • Возняцки после победы на Australian Open возглавит рейтинг WTA
  • 27/01
    • Возняцки стала победительницей Australian Open
  • 27/01
    • Ен Лян — победительница юниорского Australian Open
  • 27/01
    • Сын Петра Корды выиграл юниорский Australian Open через 20 лет после победы отца
  • Завоюет ли Федерер 20-й титул на турнирах Большого шлема?
  • Роджер Федерер – Марин Чилич. Прогноз и ставки на финал Открытого чемпионата Австралии по теннису 28 января
    • 1,8728/01/2018 в 11:30
  • 26/01
    • Макарова и Соарес проиграли в полуфинале Australian Open в миксте
  • 26/01
    • Роджер Федерер вышел в финал Australian Open
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова