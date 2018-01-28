Дабровски и Павич — победители Australian Open в миксте

На фото: Габриэла Дабровски и Мате Павич ausopen.com

Канадская теннисисткаи хорватстали победителями Открытого чемпионата Австралии в миксте.

В финале 8-е сеяные переиграли 5-й дуэт турнира Тимя Бабош/Рохан Бопанна (Венгрия/Индия) — 2:6, 6:4, 11:9. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Дабровски и Павич 9 раз подали навылет, допустили 2 двойных ошибки и реализовали 1 брейк-поинт из 7 возможных, проиграв 2 гейма на своей подаче.

Для Дабровски это вторая победа на турнирах Большого шлема (первая — на «Ролан Гаррос»-2017), для Павича — третья (и вторая в Мельбурне).