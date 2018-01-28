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    Дабровски и Павич — победители Australian Open в миксте

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    Габриэла Дабровски и Мате Павич
    На фото:Габриэла Дабровски и Мате Павич
    Канадская теннисистка Габриэла Дабровски и хорват Мате Павич стали победителями Открытого чемпионата Австралии в миксте.

    В финале 8-е сеяные переиграли 5-й дуэт турнира Тимя Бабош/Рохан Бопанна (Венгрия/Индия) — 2:6, 6:4, 11:9. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

    Дабровски и Павич 9 раз подали навылет, допустили 2 двойных ошибки и реализовали 1 брейк-поинт из 7 возможных, проиграв 2 гейма на своей подаче.

    Для Дабровски это вторая победа на турнирах Большого шлема (первая — на «Ролан Гаррос»-2017), для Павича — третья (и вторая в Мельбурне).


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